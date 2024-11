Bahia x Palmeiras: Arena Fonte Nova inicia cadastro da biometria facial

Arena Fonte Nova dará início ao cadastro de biometria facial para Bahia e Palmeiras - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

A Arena Fonte Nova liberou o link para o cadastro de torcedores para terem acesso à praça esportiva através da biometria facial para a partida entre Bahia e Palmeiras, agendado para o dia 20 de novembro, às 18h, pela 34ª rodada do Brasileirão.

Inicialmente, a ferramenta será inserida de maneira gradual no setor de camarotes. O restante das áreas terá a programação divulgada posteriormente.

O cadastramento deve ser feito através do site oficial da Arena Fonte Nova e clicar no banner da campanha “Seu rosto, seu acesso”. Depois, clicar no link de direcionamento da empresa Bepass, responsável pelo sistema. Por fim, preencher o formuçario de dados e finalizar com o cadastro da biometria facial.

No dia da partida, o torcedor deve se encaminhar até o seu setor, posicionar o rosto em frente ao equipamento e o reconhecimento será efetivado pelo leitor de maneira imediata, com a indentificação.

Veja o cronograma de acesso por biometria facial

Início- 20/11/2024: Bahia x Palmeiras – Camarotes

24/11/2024: Bahia x Athletico-PR – Visitante

08/12/2024: Bahia x Atletico-GO – Cadeira Sudeste e Oeste Superior

1º jogo de 2025 (data a definir) – Lounge Premium e Cadeira Oeste

2º jogo de 2025 (data a definir) – Cadeira Superior

3º jogo de 2025 (data a definir) – Cadeira Leste e Cadeira Norte