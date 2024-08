Botafogo pode perder mais dois titulares para jogo contra o Bahia; confira

Jogadores do Botafogo comemorando gol contra o Palmeiras - Foto: Vítor Silva | Botafogo

O Botafogo conseguiu se classificar para as quartas de final da Copa Libertadores na noite de quarta-feira, 21, em um empate dramático contra o Palmeiras. Mas nem tudo foram boas notícias ao time carioca, que pode ter ganhando mais dois desfalques importantes para o jogo contra o Bahia, no próximo domingo, 25, pelo Campeonato Brasileiro.

Um dos desfalques deve ser o atacante Luiz Henrique, destaque na temporada. O jogador foi substituído no intervalo da partida contra o Palmeiras com dores na panturrilha direita. Ele sentiu o problema ainda no primeiro tempo e jogou 22 minutos no sacrifício. O médico do Alvinegro confirmou o problema muscular.

"O Luiz estava com umas pequenas queixas. Resolvemos abdicar dele para não forçar e esperar, porque é possível que ele faça parte da lista da seleção nacional do Brasil e possa contribuir não só para o Botafogo, mas também para o seu país", explicou o técnico Artur Jorge após a partida.

Além de Luiz Henique, o Botafogo também pode perder o lateral-esquerdo Cuiabano, que sentiu o ombro direito depois de uma queda. Após a partida, o jogador apareceu com uma tipoia no braço direito. Ele passará por exames nos próximos dias para identificar a gravidade do problema.

Além de Luiz Henrique e Cuiabano, o Botafogo tem oito desfalques confirmados para a partida contra o Bahia. São os lesionados há mais tempo: Eduardo (meia), Júnior Santos (atacante), Rafael (lateral-direito), Jeffinho (atacante) e Matheus Nascimento (atacante). Também estão suspensos Mateo Ponte (lateral-direito), Barboza (zagueiro) e Savarino (meia).

Bahia e Botafogo se enfrentam no próximo domingo, 25, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 16h. pelo Campeonato Brasileirão. O Alvinegro é o líder da competição, com 46 pontos conquistados. Já o Bahia é o quinto, com 38 pontos.