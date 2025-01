Ceará tenta a contratação de Everaldo, centroavante do Bahia

Everaldo, atacante do Bahia - Foto: Tiago Caldas | EC Bahia

O Ceará acertou a venda dos atacantes Saulo Mineiro, ao Shanghai Shenhua, da China, e Erick Pulga, ao Bahia, e busca reforçar o setor ofensivo para a disputa da Série A do Brasileiro. Dessa vez, o alvo do clube cearense para o ataque é o centroavante Everaldo, de 33 anos, do Esquadrão de Aço.

De acordo com o portal O POVO, o Vozão tentou incluir Everaldo na negociação com Erick Pulga, mas o atleta tinha o desejo de permanecer no Tricolor. A situação, entretanto, mudou e o jogador está aberto a ouvir propostas do Alvinegro.

A oferta do Ceará inclui um valor próximo do que o o atacante recebe no Bahia. Outro fator que pode facilitar a negociação é a relação entre as duas equipes no mercado da bola, que melhorou com a ida de Erick Pulga ao Esquadrão, além do provável retorno do lateral-esquerdo Matheus Bahia ao clube cearense, por empréstimo.

Titular absoluto do Tricolor em 2023, Everaldo oscilou e perdeu espaço na reta final da última temporada, chegando a ficar no banco de reservas. Mesmo nestas condições, o atacante marcou 11 gols e distribuiu seis assistências em 58 jogos em 2024.