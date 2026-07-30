Ceni é sincero após empate do Bahia e admite superioridade do Flu

O técnico Rogério Ceni avaliou que o empate sem gols entre Esporte Clube Bahia e Fluminense, nesta quarta-feira, 29, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, refletiu uma partida de tempos distintos.

Na visão do comandante tricolor, o Esquadrão fez um primeiro tempo equilibrado, mas viu a equipe carioca assumir o controle das ações após o intervalo e, por isso, considerou que, caso houvesse um vencedor, seria o Fluminense.

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“No primeiro tempo, o jogo foi mais equilibrado. No segundo, infelizmente, quando começaram as trocas, a gente caiu um pouco de produção. O Fluminense foi melhor. Nós ainda tivemos uma outra oportunidade, mas não conseguimos fazer a distribuição da bola no momento exato para marcar o gol. O volume maior foi do Fluminense”, afirmou.





Apesar de reconhecer a superioridade do adversário na etapa final, Ceni destacou que o Bahia conseguiu permanecer competitivo durante toda a partida e ainda criou oportunidades para conquistar os três pontos, mas lamentou as decisões tomadas nos contra-ataques.





Nós tentamos, ao menos, nos manter vivos na partida e ainda tivemos oportunidades em contra-ataques, mas fizemos escolhas ruins para tentar buscar o gol que nos daria a vitória Rogério Ceni - técnico do Bahia

Desfalques pesaram no Maracanã



O treinador também atribuiu parte das dificuldades enfrentadas no Maracanã às limitações do elenco disponível para o confronto. Segundo ele, o Fluminense contou com mais alternativas no banco de reservas, enquanto o Bahia precisou lidar com desfalques importantes e recorrer a atletas das categorias de base.

oje o Fluminense tinha um elenco com mais opções do que nós Ceni - treinador do Bahia

“Nós, infelizmente, tínhamos alguns lesionados, outros suspensos e jogadores importantes que poderiam estar em campo [...] Relacionamos praticamente seis garotos da base hoje, dos quais dois participaram do jogo fora de casa, em um lugar que a gente sabe que é sempre difícil de jogar", destacou o comandante.





Ceni avalia momento do Bahia na Série A

Mesmo admitindo que o Bahia produziu menos do que o adversário no segundo tempo, Rogério Ceni avaliou que o ponto conquistado no Maracanã pode ser considerado positivo pelas circunstâncias da partida.



Ao mesmo tempo, fez questão de destacar que o desempenho da equipe nem sempre é refletido pelos resultados, citando os confrontos diante de Corinthians e Atlético-MG, nos quais, em sua avaliação, o Tricolor apresentou futebol suficiente para vencer.





“São seis pontos conquistados em quatro jogos, um aproveitamento de 50%. Momentaneamente estamos em quinto lugar, mas isso não garante absolutamente nada. Ainda há equipes com jogos a menos e muitos clubes brigando pelas mesmas posições”, comentou.





O Tricolor agora ocupa o 5º lugar, com 32 pontos, dois a menos que o próprio Fluminense, primeiro clube dentro do G-4, que soma 34 pontos.

