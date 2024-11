Com coletivo tático, Bahia segue preparação para enfrentar o Vasco

Jogadores do Bahia em treino no CT Evaristo de Macedo - Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

O Bahia seguiu preparação, na tarde desta quarta-feira, para enfrentar o Vasco, na próxima segunda-feira, 28, às 21h, em São Januário, no Rio de Janeiro. No CT Evaristo de Macedo, o treinador Rogério Ceni comandou um treino tático.

Na primeira etapa, os atletas fizeram uma ativação na academia e um aquecimento com bola no gramado sob comando do preparador físico Danilo Augusto. Em seguida, Rogério Ceni realizou diversos testes na equipe e observou possíveis opções para enfrentar o Vasco.

O volante Rezende novamente foi o único jogador que não fez parte das atividades com o elenco. Se recuperando de uma lesão múscular, o meio-campista ficou entre fisioterapia e academia.

O Esquadrão de Aço contará com a volta de Caio Alexandre e do lateral Santiago Arias para o jogo diante do Cruzmaltino, que cumpriram suspensão contra o Cruzeiro. Outro ponto positivo é que o Bahia terá mais tempo para se preparar para a partida em relação ao Vasco, válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube carioca entra em campo nesta quinta-feira, 24, às 19h, no estádio São Januário, em jogo atrasado diante do Cuiabá.