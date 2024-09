Com foco em finalizações, Bahia encerra preparação para duelo do G-6

Elenco realizou último treino antes do duelo contra o Fortaleza - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia realizou, nesta sexta-feira, 20, seu último treino antes do duelo contra o Fortaleza, que acontece neste sábado, 21, às 21h, na Arena Castelão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade no CT Evaristo de Macedo foi marcada por trabalhos técnicos e de finalização, buscando aprimorar a performance da equipe para o confronto decisivo.

A sessão começou com exercícios de ativação física, orientados pelo preparador Danilo Augusto, visando o aquecimento e a preparação muscular dos atletas. Em seguida, o técnico Rogério Ceni conduziu um treino técnico em campo reduzido, dividindo o elenco em três equipes, que se revezavam em partidas intensas. A dinâmica visou trabalhar a precisão nos passes e a velocidade na tomada de decisões, fatores essenciais para enfrentar um adversário competitivo como o Fortaleza. Para finalizar, os jogadores participaram de um treino específico de finalizações, visando calibrar a pontaria e aumentar a eficiência ofensiva do time.

Enquanto isso, o atacante Biel segue em tratamento no departamento médico, sem previsão de retorno. Já o volante Nico Acevedo realizou atividades de transição no campo 1, indicando evolução na recuperação e possível reintegração ao grupo nas próximas semanas.