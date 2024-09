"Nosso foco é a Libertadores", diz Juba antes de duelo decisivo

Luciano Juba concedeu entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, 20 - Foto: Letícia Martins/ Esporte Clube Bahia

Na manhã desta sexta-feira, 20, Luciano Juba concedeu entrevista coletiva e comentou sobre as expectativas para o confronto contra o Fortaleza, marcado para este sábado, 21, às 21h, na Arena Castelão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador ressaltou a importância do duelo, não apenas pelo contexto regional, mas também pela posição das duas equipes na tabela.

O Bahia, que busca consolidar-se na parte superior da classificação e garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores, sabe das dificuldades de enfrentar o time cearense, que, apesar de ter oscilado recentemente, segue como um dos destaques da competição.

“Sabemos que é muito difícil jogar lá, então não é à toa que eles estão ali no Brasileirão e estavam, até pouco tempo, disputando a liderança com o Botafogo. Temos que trabalhar, manter nossa pegada para que possamos ir lá, fazer um grande jogo e conquistar o triunfo, que é o mais importante para nossa equipe e para o nosso torcedor. Assim, nos manteremos ainda mais na parte de cima da tabela e brigando por uma vaga na Libertadores, que é o que nos interessa agora”, destacou Juba.

Para o lateral, o confronto é mais do que um jogo comum, tratando-se de um clássico nordestino. Ele enfatizou a necessidade de manter o foco e não subestimar o adversário, mesmo em momentos de instabilidade.

“É um jogo muito difícil, um clássico do Nordeste. Então, não se trata apenas de aproveitar o momento ruim do adversário, mas de manter nosso foco e nosso trabalho em nosso objetivo, para que possamos ir lá, fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair de lá com um triunfo”, afirmou.

Com o Bahia focado exclusivamente no Brasileirão, Juba reafirmou a meta da equipe de alcançar a classificação para a Libertadores em 2024: “A gente só está no Brasileiro, então nosso foco é pegar uma Libertadores no ano que vem. Tem muitos jogos difíceis. Se a gente manter a pegada, temos grandes chances de estar na Libertadores”, projetou o jogador.