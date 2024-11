Com mudanças no time, Bahia divulga escalação para pegar o Cruzeiro

Bahia visita o Cruzeiro no Mineirão em briga direta por vaga na Libertadores de 2025 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia está escalado pelo técnico Rogério Ceni para o confronto direto contra o Cruzeiro, marcado para logo mais às 21h30, no Mineirão, válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe terá mudanças no meio e ataque.

A novidade na equipe é Biel de volta ao ataque tricolor, substituindo o suspenso Caio Alexandre. Com isso, Thaciano volta a atuar no meio de campo. Gilberto retorna após dois meses na lateral-direita, na vaga de Santi Arias, que está suspenso.

A equipe vai a campo em Minas Gerais com Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Jean Lucas, Thaciano e Everton Ribeiro; Cauly, Biel e Everaldo.

Na luta por vaga direta na Libertadores de 2025, o Esquadrão de Aço é o 7º colocado com 45 pontos, enquanto o time celeste está na 8ª colocação com 43. O Tricolor precisa quebrar o tabu de não vencer o time mineiro há exatos 10 anos em BH.