Com tático, Bahia encerra preparação para pegar o Cruzeiro

Elenco do Bahia se reúne antes da atividade final mirando o Cruzeiro - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia concluiu a preparação para a partida contra o Cruzeiro, marcada para esta quinta-feira, 17, às 21h30, no Mineirão, em confronto válido pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.



As atividades na manhã desta quarta-feira, 16, foram iniciadas com defensores e meio-campistas assistindo a um vídeo no auditório, onde o técnico Rogério Ceni mostrava os pontos positivos e negativos do jogo contra o Mirassol.

Logo depois, no campo 1 do CT Evaristo de Macedo, os jogadores foram submetidos ao aquecimento físico e técnico com bola.

Com o campo aberto, Ceni ministrou um trabalho tático com dois times. Por fim, alguns atletas aprimoraram cobranças de faltas frontais e pênaltis.

O atacante Luciano Rodríguez participou de alguns momentos do treinamento. O lateral-esquerdo Iago Borduchi e o meia Michel Araujo seguiram na fase de transição física.

O zagueiro Gabriel Xavier realizou atividades alternadas entre campo e academia, enquanto Kanu seguiu em tratamento.

Ainda sem vencer na competição, o time azul, vermelho e branco ocupa a 14ª colocação, vindo de três empates seguidos.