Com trabalhos técnicos, Bahia está pronto para encarar o Flamengo

Elenco tricolor na atividade final para pegar o Flamengo pela Copa do Brasil - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O elenco do Bahia encerrou os trabalhos de preparação para a decisão contra o Flamengo, marcado para esta quarta-feira, 28, às 21h30, na Arena Fonte Nova, válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Leia mais:

>> Jean Lucas quer Bahia efetivo contra o Fla: "Aproveitar as chances"

>> Árbitro da final da Copa América apita Bahia e Flamengo nesta quarta

Antes de irem a campo nesta terça-feira, 27, o grupo assistiu a um vídeo com os pontos positivos e negativos do jogo contra o Botafogo, pelo Brasileirão. Já no campo 1 do CT Evaristo de Macedo, os jogadores realizaram exercícios de ativação.

Na sequência, a comissão técnica dividiu o grupo em quatro partes. Em um espaço reduzido com traves médias, os jogadores utilizaram as mãos em uma atividade técnica de posse de bola.

Com um dos grupo, o técnico Rogério Ceni promoveu um exercício de bolas paradas.O restante aprimorava finalizações a gol na entrada da grande área.

O lateral-direito Gilberto seguiu na fase de transição, enquanto o volante Acevedo realizou fortalecimento muscular na academia. Já o atacante Biel segue em tratamento de lesão.

Além deles, o Tricolor tem o desfalque de Rafael Ratão, expulso contra o Botafogo no banco de reservas no jogo de volta das oitavas, que cumprirá suspensão.

A tendência é que o Esquadrão de Aço encare o rubro-negro carioca com Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo.