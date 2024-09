Confiante no Bahia, Hebert Conceição espalha sal grosso no Maracanã

Campeão olímpico de Boxe Hebert Conceição é um torcedor apaixonado pelo Bahia - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O Bahia fará o jogo do ano na temporada. O Esquadrão encara o Flamengo, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O pugilista campeão olímpico Hebert Conceição, torcedor apaixonado pelo Tricolor, apelou a superstição para o time fazer história. Horas antes da bola rolar, o medalhista espalhou sal grosso no Maracanã para espantar o mau olhado e as energias ruins.

Conhecido pelo bom humor e cheio de fé, Hebert até contou com a ajuda de um torcedor do Flamengo para concluir o "trabalho" em um dos setores do estádio no Rio de Janeiro.

"Dia de fazer história. Tô aqui na porta do Maracanã, no portão de carga aí descarga com meu sal grosso aqui. Porque do crente ao ateu, todo mundo vai ter que trabalhar hoje. Se Rogério Ceni não vencer o Flamengo pela primeira vez na história como técnico naturalmente, ele vai vencer macumbalmente", afirmou empolgado.

Como foi derrotado pelo placar mínimo na primeira partida, o time azul, vermelho e branco precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente. Caso triunfe por um gol de vantagem, decidirá a vaga na decisão por pênaltis.