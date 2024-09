Copa do Brasil: Bahia está escalado para pegar o Flamengo no Maracanã

Bahia vem com força máxima para pegar o Flamengo em busca da inédita vaga à semifinal da Copa do Brasil - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia já está escalado pelo técnico Rogério Ceni para a decisão contra o Flamengo, marcada para logo mais às 21h45, no Maracanã, válida pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2024.

O Esquadrão de Aço está definido com o que tem de melhor em relação aos onze iniciais, com a mesma escalação do jogo de ida na Arena Fonte Nova. A equipe os retornos do atacante Luciano Rodríguez e do lateral-direito Santi Arias, que defenderam as seleções da Colômbia e do Uruguai nas Eliminatórias. Já Rafael Ratão, que cumpriu suspensão no jogo de ida, e o jovem Ruan Pablo, serão opções no banco.

Com isso, o Tricolor buscará a vaga na semifinal da Copa do Brasil com Marcos Felipe; Santi Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cauly, Thaciano e Everaldo.

Como foi derrotado pelo placar mínimo na primeira partida, o time azul, vermelho e branco precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente. Caso triunfe por um gol de vantagem, decidirá a vaga na decisão por pênaltis.