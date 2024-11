Confira a escalação do Bahia para enfrentar o Vasco

Bahia visita o Vasco da Gama em São Januário - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O técnico Rogério Ceni divulgou a escalação do Bahia para o compromisso diante do Vasco, marcado para esta segunda-feira, às 21h, em São Januário, pela 31ª rodada do Brasileirão.

O lateral-direito Santiago Arias e o volante Caio Alexandre cumpriram suspensão e retornam ao time titular do Esquadrão de Aço.

Em contrapartida, a equipe azul, vermelha e branca não contará com o atacante Biel, que segue em tratamento após um desconforto na lombar. Além dele, o volante Rezende também deu continuidade à sua recuperação.



Com isso, Rogério Ceni escalou o time base com Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.



O Bahia ocupa a sétima colocação na classificação geral da Série A, com 46 pontos somados.