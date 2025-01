Cotado no Bahia, Zé Rafael dá um 'fora' e nega o Santos

Zé Rafael negou proposta do Santos e seguirá no Palmeiras em 2025 - Foto: Cesar Grecco / SE Palmeiras

Zé Rafael, meio-campista do Palmeiras desde 2019, recusou uma proposta considerada sedutora do Santos. Mesmo com o interesse da equipe da Baixada Santista, o jogador optou por permanecer no Verdão, indicando que seguirá no clube para a temporada 2025. A informação foi divulgada pelo ge.

Leia mais:

>> Everton Ribeiro e Kanu são lembrados como jogadores 'gente boa' da Série A

>> Matheus Bahia e outro: Ceará pediu dois jogadores por Erick Pulga

>> Dispensado, ex-Bahia está próximo de assinar com equipe da Liberta

Ex-jogador do Bahia, onde atuou entre 2017 e 2018, Zé Rafael foi sondado pelo Tricolor baiano como possível reforço para 2025, mas o negócio não foi adiante. O Fluminense também monitora a situação do atleta, que perdeu espaço no elenco do Palmeiras na última temporada, mas ainda é considerado uma peça-chave pelo técnico Abel Ferreira.

Desde sua chegada ao Palmeiras, Zé Rafael disputou 311 partidas, marcou 25 gols e participou de conquistas importantes. O jogador tem contrato válido até o final de 2026 e, até o momento, nenhuma proposta foi considerada vantajosa o suficiente para que ele deixasse o clube.