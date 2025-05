Dia do Goleiro: Rogério Ceni posta vídeo e relembra algumas defesas

Rogério Ceni celebrou o dia do goleiro recordando defesas importantes na carreira - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Em 26 de abril é celebrado o Dia do Goleiro no Brasil. A data foi escolhida em homenagem ao aniversário de Manga, ídolo do Botafogo, Internacional e Seleção Brasileira, que morreu recentemente.

Para comemorar a data, Rogério Ceni, ex-goleiro e atualmente treinador do Bahia, postou um vídeo em suas redes sociais relembrando algumas defesas importantes de sua carreira.

No vídeo, Ceni destaca defesas contra o Santos, Sport e Universidad Católica, falando sobre a dificuldade de cada jogada. E propositalmente deixou de fora a histórica defesa contra o Liverpool, considerada uma das mais importantes de sua carreira, e que garantiu o terceiro título mundial para o São Paulo em 2005.

"Uma foi contra o Santos, em 2014. Ou foi Campeonato Paulista ou Brasileiro. Duas defesas seguidas. Marquinho faz uma finalização de perna esquerda, eu defendo, levanto, faço outra defesa consecutiva. Já aos 40 anos, você sabe que não é tão fácil assim levantar tão rápido", iniciou Ceni em postagem no Instagram.

"Outra foi, eu era mais jovem, na década de 90, contra o Sport. Uma cabeçada em 1997 ou 1998, minha memória já não é mais tão boa, mas vocês vão recordar aí no vídeo. Para fechar uma mais icônica, que é a do jogo contra o Universidad Católica, já com 40 anos. Duas mais velinhos, uma mais novinho, para vocês recordarem desse dia especial", completou.

Rogério pendurou as luvas em 2015 e é treinador desde 2017. Já são cinco trabalhos acumulados na nova carreira. Além do Bahia, comandou São Paulo, Fortaleza, Flamengo e Cruzeiro.

No Esquadrão de Aço recentemente completou 100 jogos no comando técnico e se sagrou campeão baiano de 2025. Na temporada anterior, classificou o clube à Libertadores após 35 anos. E em 2023, salvou a equipe do rebaixamento.

"Parabéns aí para todos os goleiros que estão em atividade, a todos aqueles que fizeram parte dessa profissão. Um abraço", concluiu Ceni.