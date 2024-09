Documentário celebra os 30 anos do gol de Raudinei no Ba-Vi de 1994

Atacante Raudinei - Foto: Cedoc A TARDE

O gol de Raudinei marcado no Ba-Vi da final do Campeonato Baiano de 1994 completou 30 anos. O importante tento marcado no minuto final daquele clássico e que deu o bicampeonato ao Bahia é lembrado sempre pela apaixonada torcida tricolor. Por isso, o fato histórico se tornou um documentário intitulado o 'Eterno Gol de Raudinei'.

O gol eternizado pelo lendário atacante tricolor se tornou um sinônimo de fio de esperança, reforçado pela mística tricolor de acreditar até o último instante nos jogos. Por isso, o documentário de 35 minutos vai retratar todo o contexto desde momento inesquecível, como a simbologia de Raudinei na visão da fiel torcida, o número de crianças batizadas com o nome da lenda e toda a história de como o gol inesquecível foi marcado.

O roteiro, que foi escrito há quase 20 anos por Darino Sena e Matheus Carvalho, pôde sair do papel em 2024 após a parceria com a Produtora R5. E a ideia é que ouros documentários sejam produzidos nos próximos meses.

"O doc é um marco na produção de conteúdo no YouTube no nosso segmento, voltado a cobertura do Bahia. É o primeiro filme idealizado e produzido por um canal. E é só o primeiro. A gente tem outros roteiros engatilhados. A história do Bahia é muito grande pra gente parar por aí", garantiu Darino.

Leonardo Rossi, proprietário da Produtora R5, revelou orgulho em participar deste projeto e garantiu que o documentário será um marco para os amantes do futebol, em especial, os torcedores do Bahia.

“A R5 está, com muito orgulho, há 36 anos documentando a vida do nosso povo e foi a primeira produtora a acreditar na produção de conteúdo como uma forma de expressão que fala direto com a emoção do espectador. Tenho certeza que este documentário vai marcar a história do Esporte Clube Bahia e de todos os baianos que vibram a energia do nosso futebol”, contou Leo.

Ex-jogadores históricos do Bahia, como o goleiro Jean e os atacantes Marcelo Ramos e Ueslei Pitbull, trazem depoimentos importantes sobre o fato e a convivência com Raudinei e o elenco de 94. Além deles, jornalistas esportivos da época, como Chico Queiroz e Elizeu Godey, além do influenciador e comentarista Darino Sena recordarão momentos daquele domingo.



O documentário 'Eterno Gol de Raudinei' tem o roteiro e a direção do jornalista Matheus Carvalho, com direção de fotografia do cinegrafista Julio Cesar Almeida e produção de Hugo Santana. A edição é de Igor Soares. A realização do projeto é da Produtora R5 e do Canal Darino Sena, no Youtube.