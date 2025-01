Em sua primeira participação na Ladies Cup, Bahia chega à decisão

Mulheres de Aço vão disputar a final da Ladies Cup - Foto: Victor Bessa | EC Bahia

O Bahia venceu a seleção paraguaia por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, 19, e garantiu a primeira colocação do Grupo A da Ladies Cup. O único gol da partida, válida pela terceira rodada, foi marcado por Mila Santos. É a primeira vez que as Mulheres de Aço participam da competição e já garantiram uma vaga na decisão.

A final está marcada para as 16h de domingo, 22, no Estádio Canindé, em São Paulo, e o adversário será definido nesta sexta-feira, 20. Grêmio, River Plate, Sport e Athletico-PR ainda têm chance de classificação. Apenas o primeiro colocado do grupo avança à decisão.

Sob o comando do técnico Felipe Freitas, as Mulheres de Aço jogaram com Yanne, Dan (Luana), Aila (Hilary), Tchula, Mila Santos; Suelen (Ary), Treyci, Angela (Loirão), Kaiuska (Wilma), Ju Oliveira e Ellen.