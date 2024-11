Emerson Ferretti celebra Corrida do Bahêa: "Já é um sucesso"

Emerson Ferretti, presidente do Bahia Associação - Foto: Divulgação | EC Bahia Associação

A primeira edição da Corrida do Bahêa, que será realizada no dia 1º de dezembro, já estão com as inscrições encerradas. A inciativa criada pela Associação Esporte Clube Bahia tem como objetivo a integração dos torcedores com o clube além do futebol.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Emerson Ferretti, presidente da Associação Esporte Clube Bahia, fala da importância da implantação das modalidades olímpicas ao clube e ressalta que o evento foi abraçado pelos tricolores e até por aqueles que são apaixonados por corridas.

"O Bahia Associação tem como missão fazer com que o Bahia se relacione com a torcida tricolor de outras formas, que não só ali na no momento do jogo de futebol na Arena Fonte Nova e que ambém ocupe outros espaços na cidade. A corrida de rua, um esporte praticado no Brasil todo com uma adesão gigantesca de muitas pessoas, faz com que o Bahia se relacione com esse público que gosta de correr, mas também torce pelo Bahia, e até mesmo quem não torce pelo Bahia, mas vai estar presente na corrida", disse o gestor.

Ferretti afirma que a ação é exitosa, já que o limite técnico estabelecido para a realização da corrida foi ultrapassado. Com isso, as inscrições já estão encerradas.

"Já é um sucesso, 40 dias antes do evento, já as inscrições encerradas, porque já atingiu o limite técnico colocado pela produção de 3.300 participantes. E isso mostra que o torcedor tricolor abraçou, e mostra também que a corrida de rua é um esporte que caiu também nas graças do povo", concluiu.

Como será a Corrida do Bahêa?

A Corrida do Bahêa vai movimentar os torcedores do Esquadrão de Aço de todas as idades. O trajeto terá como cenário o Farol da Barra, com percursos de 5km e 10km.

Vale destacar que os torcedores mirins do Bahia terão uma versão especial, a Superkids Run, que terá um circuito colorido voltado para os pequenos.