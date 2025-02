Ex-Bahia, Biel estreia pelo Sporting na Champions: "Sonho de criança"

Biel, ex-atacante do Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais (@gabriel_teixeira01)

Vendido pelo Bahia ao Sporting, de Portugal, nesta janela de transferências, o atacante Biel teve uma noite especial nesta terça-feira, 11, quando estreou com a camisa do clube europeu, contra o Borussia Dortmund, pela partida de ida dos playoffs das oitavas de final da Champions League.

No estádio José Alvalade, casa do Sporting, o clube português amargou uma derrota por 3 a 0 para o time alemão e saiu atrás na busca por uma vaga na próxima fase. O jogo de volta, marcado para a próxima quarta-feira, 19, às 14h45, acontece no Signal Iduna Park, na Alemanha.

"Noite de Champions League, sonho de criança realizado! Infelizmente com o placar adverso, mas grato a Deus pela oportunidade..E seguimos trabalhando em busca de evolução!!!"

Biel representa a maior venda da história do Bahia e rendeu cerca de oito milhões de euros (R$ 48 milhões na cotação atual), valor desembolsado pelo Sporting para contar com o jovem brasileiro.