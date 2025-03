Ex-Bahia faz gol e hat-trick de assistências em goleada do Fluminense

Everaldo, atacante do Fluminense - Foto: (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

O atacante Everaldo deixou o Bahia nesta janela de transferências e teve um começo meteórico com a camisa do Fluminense. O centroavante atuou por 30 minutos na goleada por 8 a 0 do clube carioca sobre o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, tempo suficiente para marcar um gol e distribuir ao todo três assistências na partida.

O confronto foi a segunda partida do jogador de 33 anos pelo Fluminense, já que ele estreou na vitória diante do Bangu, pelo Campeonato Carioca. Vale mencionar que Everaldo rendeu 700 mil euros (cerca de R$ 4,2 milhões) aos cofres do Bahia, em uma negociação que ainda incluiu os 500 mil euros que o Tricolor carioca teria a receber pela venda de Biel ao Bahia, montante que foi abatido no negócio.

Everaldo, atacante do Fluminense | Foto: (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Confira a atuação do centroavante em vídeo do perfil Vou de Bahêa, no X:

A noite 𝑴𝑨́𝑮𝑰𝑪𝑨 de Everaldo ⚽️🥶 pic.twitter.com/zUX3xR7jKX — 𝐕𝐨𝐮 𝐝𝐞 𝐁𝐚𝐡𝐞̂𝐚 🇱🇺 (@VoudeBahea) February 27, 2025

Contratado pelo Esquadrão de Aço em 2023, Everaldo jogou 124 partidas pelo Tricolor, marcou 36 gols e distribuiu 11 assistências.