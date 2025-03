Zé Guilherme revela aptidão para atuar em tática "incomum" do Bahia

Zé Guilherme, lateral-esquerdo do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Sob comando do técnico Rogério Ceni, o Bahia tem utilizado um esquema tático em que um dos laterais atua como meio-campista, enquanto o outro compõe a linha defensiva de três "zagueiros" na fase ofensiva do Tricolor em campo. Apresentado na tarde desta quinta-feira, 27, o lateral-esquerdo Zé Guilherme revelou que está acostumado a jogar nessa função, citando o título conquistado pela Seleção Brasileira no torneio Sul-Americano sub-20.

"Me sinto bastante confortável na Seleção a gente joga assim, jogamos todos os jogos com essa formação, com linha de três. As minhas características são ser um lateral bastante ofensivo e sempre que eu posso eu estou na frente dando assistência, ajudando meus companheiros. Mas minha principal função é marcar", revelou o jogador de 19 anos.

Contratado junto ao Grêmio inicialmente para compor a equipe sub-20, o jogador pode receber chances na equipe principal em meio ao rodizio do elenco utilizado no Esquadrão de Aço neste início de temporada. Questionado sobre a possibilidade, o atleta explicou porque decidiu se transferir ao Bahia.

"Estou muito feliz de estar aqui, quando surgiu a possibilidade de vir para o Bahia e fiquei muito feliz, conversei com meu empresário que queria estar aqui porque venho acompanhando o clube e vejo um crescimento em competições, ano passado fez um excelente campeonato e creio que, estando aqui, posso disputar muitos torneios e brigar por muitos títulos", concluiu.

Para fechar a contratação de Zé Guilherme, o Tricolor desembolsou um milhão de euros, cerca de R$ 6,3 milhões, para adquirir 80% dos direitos econômicos.