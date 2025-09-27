Ex-Bahia, Lucho revela saudade e confia na recuperação do clube

"Sou muito grato ao Bahia. Tenho saudade deles", disse o joador - Foto: Reprodução | Instagram

O atacante uruguaio Lucho Rodríguez, ex-Bahia, voltou a falar do carinho pelo tricolor em entrevista ao portal Goat BR, após a vitória do Neom por 3 a 2 neste sábado, 27, na Arábia Saudita. “Sou muito grato ao Bahia. Tenho saudade deles”, afirmou.

Mesmo à distância, Lucho contou que segue acompanhando os jogos do clube baiano e se disse confiante na recuperação. “O time vai se reerguer, como sempre fez. O Bahia é forte, tem história e torcida apaixonada”, aposta.

O jogador revelou ainda que a saída surpreendeu familiares. “Meu tio, torcedor fanático do Bahia, ficou muito triste. Para mim, o clube é como uma casa, um time do coração. Não foi fácil tomar essa decisão”, revelou.

O Bahia volta a campo neste domingo, 28, às 16h, quando enfrenta o Palmeiras na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.