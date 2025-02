Goleiro com passagem pela dupla Ba-Vi vai parar na Série C

Muriel em partida pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Com passagens por Bahia e Vitória ao longo da carreira, o goleiro Muriel Becker foi anunciado pelo Náutico na manhã desta quinta-feira, 30. O defensor desembarcou nos Aflitos para defender a equipe pernambucana, que disputará a Série C em 2025.

Na temporada de 2024, Muriel defendeu o Esporte Clube Vitória, conquistando o título do Campeonato Baiano. Com o rubro-negro, atuou em 10 partidas, sendo títular uma única vez na Série A, após a suspensão do titular Lucas Arcanjo.

Pelo Bahia, Muriel atuou em 22 jogos em 2016, após ser emprestado pelo Internacional, equipe que o revelou. Na carreira, também acumula passagens por Fluminense, Belenenses, de Portugal, e AEL Limassol, do Chipre.

"Sei da responsabilidade que é vestir a camisa número 1 do Timbu. Estou pronto para dar o meu melhor dentro de campo em todas as competições. Estou acostumado a jogar em grandes clubes e sei do tamanho do desafio que me espera no Náutico", disse o goleiro.