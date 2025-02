Sem Neymar, Al-Hilal prepara oferta para tirar brasileiro da Espanha

Rodrygo é novo alvo do Al-Hilal - Foto: Damien MEYER / AFP

Após rescindir com Neymar, o Al-Hilal já tem um nome para substituir o camisa 10. O brasileiro Rodrygo, do Real Madrid, é o favorito do treinador Jorge Jesus, e o clube saudita já avalia enviar uma proposta pelo atleta.

O Al-Hilal entende que pode oferecer um lugar de protagonismo ao camisa 11, tendo em vista que, na equipe espanhola, ele divide o espaço com Vinicius Jr, Mbappé e Bellingham. Até o momento, os valores da negociação não foram divulgados.

A tentativa de contratar o brasileiro também inclui o papel de embaixador da Copa do Mundo de 2034, que ocorrerá na Arábia Saudita. No entanto, apesar dos benefícios apresentados, Rodrygo tem contrato com o Real Madrid até 2028, com multa rescisória de 1 bilhão de euros.

Na temporada, o 'Raio' foi titular em 22 jogos vestindo a camisa dos 'Blancos', colaborando com 13 gols e seis assistências. Na vitória sobre o Brest por 3x0 nesta quarta-feira, 29, Rodrygo colaborou com dois gols e garantiu a classificação da equipe aos playoffs da Champions League.