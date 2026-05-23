Joia da Seleção segue esquecida no Bahia e não joga desde fevereiro

As categorias de base da Seleção Brasileira viraram uma boa alternativa para as principais promessas do país ganharem minutagem em meio à difícil disputa por vaga em seus clubes com atletas mais experientes. Atacante de 17 anos do Bahia, Kauê Furquim, por exemplo, foi chamado para defender o Brasil em amistosos pela categoria sub-17 enquanto não recebe oportunidades com o técnico Rogério Ceni no time principal.

O jogador disputou o Sul-Americano Sub-17 pela Amarelinha em abril deste ano e se destacou sendo titular durante a campanha após marcar um hat-trick na estreia contra a Bolívia. Ele estará em campo novamente com a Seleção em amistosos preparatórios para a Copa do Mundo da categoria contra os Estados Unidos, marcados para os dias 7 e 10 de junho.

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Disputa por vaga no elenco

O status do jogador no Bahia é diferente e, mesmo treinando frequentemente com o time principal, esteve ao menos no banco de reservas em uma partida do Tricolor pela última vez no empate em 2 a 2 contra o Santos, há um mês, no dia 25 de abril.

O último jogo de Kauê Furquim pelo clube baiano foi disputado em fevereiro de 2026, ainda pela 1ª fase do Campeonato Baiano. Na ocasião, o atacante entrou no segundo tempo para contribuir no empate em 2 a 2 com a Jacuipense, na Arena Fonte Nova.

Desde então, o jovem tem treinado com a equipe principal e esporadicamente viaja com a delegação para as partidas, mas foi escolhido para compor o banco de reservas apenas contra o Santos. Furquim também chegou a participar de três compromissos do Bahia no Brasileirão Sub-20 (contra Vitória, Flamengo e América-MG).

Com Kauê sem jogar, outros jogadores atraíram mais confiança do técnico Rogério Ceni neste período. Ademir e Kike Oliveira são os pontas que frequentemente são utilizados pelo lado direito, setor que também é considerado o mais apropriado para Furquim.

Trajetória

Kauê estreou no futebol profissional quebrando um recorde histórico no Campeonato Brasileiro. Após pisar no gramado da Arena Fonte Nova no triunfo por 1 a 0 sobre o Flamengo, em 2025, o jogador se tornou o primeiro nascido em 2009 a atuar pela competição nacional.

Contratado pelo Tricolor no ano passado após ter multa rescisória avaliada em R$ 14 milhões paga em movimentação que surpreendeu o Corinthians, antigo clube do atacante. Kauê tem oito jogos pelo Esquadrão de Aço, dois gols e uma assistência.