Liga Argentina pode colocar Boca ou River no caminho do Bahia na Liberta

Boca Júniors ou River Plate podem cair no caminho do Bahia na Pré-Libertadores - Foto: Divulgação | Boca Juniors FC

Classificado para a Libertadores, o Bahia agora aguarda a definição das outras vagas para conhecer todos os seus possíveis adversários na fase preliminar da competição. Com o encerramento do Campeonato Argentino, que ocorre neste domingo, 15, o River Plate ou o Boca Júniors podem se classificar para a segunda fase do torneio e se tornarem rivais do Tricolor na competição, dependendo do sorteio, marcado para a próxima quinta-feira, 19.

A tendêndia é que o Esquadrão de Aço fique no pote 2, enfrente uma equipe do pote 1 e decida o duelo da segunda fase do torneio fora de casa, recebendo o adversário na partida de ida. Nesta etapa, o Tricolor não poderá enfrentar times brasileiros, portanto, o Corinthians é um possível rival somente na terceira fase.



A 27ª e última rodada da Liga argentina acontece nesta noite e pode consagrar o Huracán e Vélez Sársfield, que se enfrentam, como campeão, além do Talleres, que recebe o Newell's Old Boys e também possui chances de título. O detentor da taça, portanto, mudaria os cenários de classificação para a Pré-Libertadores.

Em caso de Huracán campeão, o River Plate automaticamente se classificaria para a fase preliminar, se tornando um possível adversário do Bahia. Entretanto, caso o campeão seja Vélez ou Talleres, o Boca Júniors estaria garantido na segunda fase do torneio.

No cenário atual, a maior probabilidade é a classificação do Boca para a Pré-Libertadores, já que as chances do Huracán garantir o título são remotas: a equipe precisaria vencer o Vélez, atual líder, e tirar um saldo de nove gols. A combinação de resultados, entretanto, colocaria o Talleres na fase de grupos e o River na preliminar, empurrando o Boca Júniors para a Sul-Americana.

O Vélez recebe o Huracán, às 19h30, enquanto o Talleres enfrenta o Newell's Old Boys, em Córdoba, no mesmo horário.

Confira os 14 times classificados, até o momento, na Pré-Libertadores:

Bahia (Brasil);

Corinthians (Brasil);

Deportes Iquique (Chile);

Ñublense (Chile);

Santa Fe (Colômbia);

Barcelona (Equador);

El Nacional (Equador);

Cerro Porteño (Paraguai);

Nacional (Paraguai);

Melgar (Peru);

Alianza Lima (Peru);

Boston River (Uruguai);

Defensor Sporting (Uruguai);

Universidad Central (Venezuela);

Monagas (Venezuela).