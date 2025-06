Metrô terá operação especial para jogo entre Bahia e Náutico

Estação Campo da Pólvora do Metrô terá operação especial no jogo entre Bahia e Náutico - Foto: CCR Metrô | Divulgação

A CCR Metrô Bahia esquematizou uma operação especial de transporte e segurança para o jogo entre Bahia e Náutico, válido pela 7ª rodada da Copa do Nordeste, que será neste sábado, 7, às 17h30, na Arena Fonte Nova.

O estádio fica a poucos metros da Estação Campo da Pólvora, ponto tradicional de desembarque dos torcedores. Devido ao aumento no fluxo de passageiros, a concessionária vai reforçar o número de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) nas estações. Além disso, a quantidade de viagens será ajustada de acordo com a demanda antes e depois da partida.

“Para garantir uma experiência tranquila para os torcedores, estamos implementando um plano de contingência que inclui o aumento na frequência dos trens e um reforço na equipe de apoio nas estações. Nossa meta é proporcionar uma viagem eficiente para todos os clientes", afirmou Carlos Eduardo Cavalcanti, Gerente de Tráfego e do Centro de Controle Operacional (CCO) da CCR Metrô Bahia.

Facilidade no pagamento da passagem

Os usuários do metrô podem pagar a passagem diretamente nas catracas com cartões de crédito, débito, celulares com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos pelo aplicativo da Recarga Pay. Uma luz verde na catraca indica a validação e libera o acesso.

A CCR lembra que os usuários podem pagar a passagem diretamente na catraca, utilizando:

- Cartões de crédito e débito com tecnologia de aproximação (contactless);

- Celulares com NFC;

- Smartwatches e pulseiras de pagamento;

- QR Codes adquiridos via aplicativo Recarga Pay.

- Após a validação, uma luz verde na catraca indica a liberação de acesso.

- Recarga do Cartão Integração

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô pode recarregar das seguintes formas:

- WhatsApp da CCR: (71) 9688-0714 (via PIX);

- Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay,

- Recarga Pay, Cittamobi;

- Rede credenciada: com mais de 2 mil pontos de venda.





Valor da passagem

- R$ 4,10