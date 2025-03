Oficial! Bahia anuncia empréstimo de lateral para clube da Série B

Caio Roque, elateral-esquerdo do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O lateral-esquerdo Caio Roque vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro nesta temporada. O Bahia anunciou, nesta segunda-feira, 24, o empréstimo do jogador de 23 anos ao Volta Redonda, que conquistou o acesso à segunda divisão no ano passado.

Caio Roque chegou ao Tricolor em 2023 inicialmente para se recuperar de uma grave lesão, foi utilizado no Baianão do ano seguinte e foi emprestado ao Londrina, para disputar a Série C. Em 2025, o lateral possui vínculo contratual com o Volta Redonda até o final da temporada, quando também termina seu contrato com o Esquadrão de Aço.

Em nota oficial, o Bahia agradeceu os serviços prestados e desejou boa sorte ao atleta no próximo desafio. Com a camisa do Tricolor, o jogador atuou em dez jogos e não fez participações diretas em gols durante sua passagem.