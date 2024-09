"Prefiro jogar pelas beiradas, mas estou à disposição", destaca Lucho

Lucho durante coletiva nesta terça-feira, 17 - Foto: Letícia Martins/ Esporte Clube Bahia

Na tarde desta terça-feira, 17, o atacante uruguaio Luciano Rodríguez concedeu uma coletiva de imprensa no CT Evaristo de Macedo. Lucho, que já balançou as redes duas vezes desde sua chegada, apesar de ter sido titular apenas uma vez, falou sobre sua adaptação ao time e as diferentes funções que pode desempenhar em campo. O atacante marcou o gol que fechou o triunfo por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, no último domingo, 15.



“Eu gosto de jogar nas duas posições (por dentro e pelas beiradas), não tenho preferência por nenhuma. Onde o treinador preferir me utilizar, eu vou estar à disposição. Eu prefiro jogar um pouco mais por fora, pela visão de jogo, mas me sinto cômodo em qualquer posição", explicou o atacante, mostrando-se versátil para atender às demandas do técnico Rogério Ceni.

Leia mais:

>> Três atletas do Bahia são convocados para o Sul-Americano Sub-16

>> Ceni cobra elenco tricolor: “Querem jogar a Libertadores ou não?"

Com o Bahia focado exclusivamente no Campeonato Brasileiro, após a eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, Lucho vê uma oportunidade importante de aprimorar seu desempenho. “Agora temos mais tempo de recuperação, mais tempo para trabalhar em campo. Temos o necessário para chegar bem treinados nas partidas. Como eu disse antes, a preparação vai ser muito boa para que a gente vença os jogos em casa e também de visitante, que é sempre mais difícil”, finalizou o uruguaio.

Ainda durante a coletiva, o camisa 17 ainda demonstrou não estar satisfeito por ainda não ter conquistado um espaço no onze titular da equipe comandada por Rogério Ceni: "Começar no banco é difícil".