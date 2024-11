Ruan Pablo sente o tornozelo e é substituido em triunfo do Bahia Sub20

Ruan Pablo em campo pela equipe Sub20 do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Uma das maiores promessas das categorias de base do Bahia, o atacante Ruan Pablo deixou o campo lesionado e precisou ser substituido na vitória do Bahia sobre o Retrô, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20.

Com gols do zagueiro Dodô e do atacante Juninho, os Pivetes de Aço venceram o duelo por 2 a 0. Com o resultado, o Tricolor chega às quartas de final da competição e, agora, espera o adversário da próxima fase.



Aos 16 anos de idade, Ruan Pablo se destaca nas categorias de base do Bahia desde a temporada passada, quando atuou no Campeonato Baiano Sub20 com apenas 15 anos. O atacante treinou junto com o elenco profissional nas últimas semanas, alimentando a possibilidade de receber minutos na equipe comandada por Rogério Ceni.

Entrando nos minutos finais, o jogador participou do empate por 1 a 1 do Tricolor diante do Atlético-GO, no Antonio Accioly, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.