São Paulo perde titulares importantes para jogo contra o Bahia; saiba quem

Meia Alisson, do São Paulo, em partida contra o Mirassol, pelo Brasileirão 2025 - Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net

Adversário do Bahia na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo entrou em campo neste sábado, 24, e foi surpreendido e derrotado pelo Mirassol, por 2 a 0, no Morumbi, acabando vaiado pela torcida. Além da derrota, o Tricolor Paulista também ganhou desfalques para o duelo contra o Tricolor Baiano, no próximo final de semana.

Durante o jogo tenso contra o Mirassol, o meia Alisson e o atacante André Silva receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos da partida contra o Bahia. Os jogadores são titulares absolutos do técnico Luís Zubeldia e são desfalques de peso da equipe paulista.

Para se ter ideia da importância dos jogadores, eles estão entre os três que mais atuaram pelo São Paulo na temporada 2025. André Silva soma 29 jogos, enquanto Alisson atuou 27 vezes.

Além disso, André Silva é o artilheiro do São Paulo na temporada, com 11 gols marcados, quase o dobro de Luciano, que com 6, é o vice-artilheiro. Ele virou o titular da equipe após a grave lesão de Jonathan Calleri e está dando resultado.

Mais desfalques

Além de não contar com Alisson e André Silva para o jogo contra o Bahia, o São Paulo sofre com lesões mais longas, como é o caso dos atacantes Lucas Moura e Calleri, do volante Luiz Gustavo e do lateral Igor Vinicius.

Outro que pode ficar de fora contra o Bahia é o meia Oscar, maior contratação do São Paulo na temporada, e que foi substituído no intervalo do jogo contra o Mirassol após sentir dores na coxa esquerda. "Hoje Oscar sentiu incômodo, agora faremos os estudos para ver como se encontra, por isso houve a troca", falou o auxiliar técnico Maxi Cuberas.

Bahia ainda não pensa no São Paulo

Apesar dos desfalques certos do São Paulo para o duelo na Fonte Nova, o Bahia ainda tem muito o que fazer até o dia da partida. Neste domingo, 25, o Esquadrão de Aço enfrenta o Grêmio, pela 10ª rodada do Brasileirão. Já na quarta-feira, 28, duela contra o Internacional por uma vaga no mata-mata da Libertadores. As duas partidas acontecem em Porto Alegre.

Bahia x São Paulo está marcado para o próximo sábado, 31, às 18h30, na Arena Fonte Nova. Vale lembrar que, conforme apuração do Portal A TARDE, o Tricolor tenta adiar esta partida para o dia seguinte, o domingo, 1º.