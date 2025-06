Bahia confirma lesão do volante Erick, que vai passar por cirurgia

Erick, volante do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia confirmou a lesão muscular na coxa do volante Erick, neste sábado, 24, além de comunicar que o jogador vai precisar passar por cirurgia. Segundo informações do 'Canal do Puco', ele deve ficar afastado por cerca de quatro meses.

O meio-campista estava escalado para o confronto contra o Paysandu, na última quarta-feira, 21, pela Copa do Brasil, mas sentiu dores ainda no aquecimento e acabou cortado da partida.

Volante de origem, Erick tem funcionado como um 'coringa' no time de Rogério Ceni. Além de ter feito diferentes funções no meio-campo, vinha também sendo improvisado na lateral direita.

O camisa 14 ainda é o vice-artilheiro do Bahia na temporada, com sete gols marcados, somente atrás de Erick Pulga, que tem oito.

Sem Erick e com Jean Lucas suspenso, Ceni deve escolher entre Acevedo, Rodrigo Nestor ou Michel Araújo para atuar contra o Grêmio, neste domingo, 25, na Arena do Grêmio. A partida é válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Lesão na coxa, quanto tempo dura?

O tempo de recuperação de um jogador profissional com lesão na coxa varia bastante dependendo do grau da lesão e da localização exata (parte anterior, posterior ou medial da coxa). Em linhas gerais:

Grau 1 (leve) – Estiramento leve das fibras musculares.

📅 Recuperação: 1 a 2 semanas.

🧊 Tratamento: fisioterapia, repouso relativo, gelo e retorno gradual.

Grau 2 (moderada) – Ruptura parcial do músculo.

📅 Recuperação: 3 a 6 semanas.

🧊 Tratamento: fisioterapia intensiva, reabilitação funcional e fortalecimento muscular.

Grau 3 (grave) – Ruptura completa ou quase completa do músculo.

📅 Recuperação: 2 a 3 meses (ou mais, em alguns casos).

🧊 Pode exigir cirurgia, além de reabilitação prolongada.

A volta ao jogo também depende da posição do jogador, histórico de lesões e da resposta ao tratamento. Em clubes profissionais, o processo é acelerado com recursos avançados de fisioterapia, mas ainda assim é fundamental respeitar os prazos para evitar recaídas.

O Bahia não informou qual o grau da lesão do volante Erick, apenas que se tratava de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita.

Mas afinal, o que é?

A lesão no músculo reto femoral da coxa direita é relativamente comum entre atletas, especialmente em esportes que exigem explosão, corrida, chutes ou mudanças bruscas de direção, como futebol, atletismo e basquete.

O que é o reto femoral?

O reto femoral é um dos quatro músculos que compõem o quadríceps femoral (parte anterior da coxa). Ele é o único do grupo que cruza tanto a articulação do quadril quanto a do joelho, o que o torna especialmente vulnerável a lesões por sobrecarga ou movimentos explosivos.