“Se tiver sequência, Bahia pode brigar pelo título”, destaca comentarista

O triunfo do Bahia diante do Grêmio fora de casa recolocou o time de Rogério Ceni na briga por uma das vagas diretas à Libertadores de 2025. A atuação coletiva do Esquadrão chamou a atenção da imprensa especializada.

O comentarista Lédio Carmona, do canal a cabo Sportv, enalteceu o bom jogo feito por Everaldo, Everton Ribeiro e Thaciano, que decidiu a partida com dois gols de cabeça no Alfredo Jaconi.

Lédio afirma que o bom futebol do Bahia o coloca na briga pelo título, contudo pondera que a equipe precisa encaixar uma sequência de triunfos.

“Foi um bom jogo, mas o Bahia dominou. Primeiro ponto. O Bahia tem um time melhor que o do Grêmio. O Grêmio tem um bom time, o Bahia tem um time melhor. E hoje esse time resolveu jogar e jogou muito bem. Do meio para frente, quase todo mundo jogando bem. O Everaldo, grande jogo. O Everton Ribeiro, maestro em campo, jogando muita bola. Jean Lucas também, Caio Alexandre. Cauly tentando acompanhar. Ainda não é o mesmo Cauly de 2023. E o Thaciano decidindo com dois gols, um em cada tempo. Não comemorou, porque foi um jogador importante do Grêmio. Mas foi quem decidiu.”, disse inicialmente.

“Quem jogou muito, se eu tivesse que escolher dois jogadores, eu escolheria Everaldo e principalmente Everton Ribeiro. Foi uma vitória justa. O Bahia fez um grande jogo e volta a briga. Eu acho que se o Bahia conseguir uma sequência pode brigar pelo título, mas tem que conseguir uma sequência”, ressalta o analista.

Com o andamento da 23ª rodada, o Bahia agora ocupa a 5ª colocação no Brasileirão, com 38 pontos somados.

O time azul, vermelho e branco chegou a marca de três jogos sem perder na temporada, sendo dois deles na Série A. A equipe está há três jogos sem ser vazada.