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PIVETES DE AÇO

Sem espaço, promessa de R$ 587 milhões troca o Bahia pelo Flamengo

Esquadrão rescindiu contrato com o meio-campista de 18 anos

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Flamengo será o destino da promessa tricolor
Flamengo será o destino da promessa tricolor - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia encerrou o vínculo contratual do meio-campista Andrew Nathan, de 18 anos, que integrava a equipe Sub-20 dos Pivetes de Aço. Sem conseguir espaço no elenco comandado por Leonardo Galbes, o jovem está de saída do clube e dará sequência à carreira no Flamengo.

A passagem pelo Tricolor foi interrompida após o atleta disputar apenas três partidas na atual temporada. Com a rescisão oficializada, o jogador acertou sua transferência para o clube carioca.

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Mesmo liberando o meia, o Bahia preservou uma fatia dos direitos econômicos do atleta para uma eventual negociação futura, conforme apuração do portal A TARDE. Dessa forma, o Tricolor poderá lucrar caso Andrew seja negociado pelo Flamengo nos próximos anos.


A saída acontece pouco mais de um ano depois de o jogador assinar seu primeiro contrato profissional com o Bahia. O vínculo, firmado em 2025, era válido até o fim de 2028 e previa multa rescisória de 100 milhões de euros para clubes do exterior, valor que corresponde a aproximadamente R$ 587 milhões na cotação atual.

Trajetória nas categorias de base


Andrew desembarcou no Bahia em 2024, vindo do Botafogo-SP, para reforçar a equipe Sub-17. Na categoria, participou de 39 partidas, marcou cinco gols e chamou atenção pelo desempenho, o que lhe garantiu a promoção ao elenco Sub-20.

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Entretanto, o meio-campista não conseguiu se firmar entre os juniores. Ao todo, disputou 11 jogos pela categoria, sendo oito em 2025 e apenas três na atual temporada. Durante esse período, não balançou as redes e contribuiu com uma assistência antes de encerrar sua passagem pelo Esquadrão.

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Esporte Clube Bahia Pivetes de Aço

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