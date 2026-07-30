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Sem minutos, Michel Araújo admite falta de espaço no Bahia

Uruguaio voltou a atuar após mais de dois meses no jogo contra o Fluminense

Téo Mazzoni
Por
Michel Araújo voltou a atuar pelo Bahia após mais de dois meses e revelou que vive um momento difícil pela falta de minutos
Michel Araújo voltou a atuar pelo Bahia após mais de dois meses e revelou que vive um momento difícil pela falta de minutos - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

No empate com o Fluminense, nesta quarta-feira, 29, o meio-campista Michel Araújo voltou a atuar pelo Esporte Clube Bahia após mais de dois meses sem entrar em campo, considerando também o período de paralisação para a Copa do Mundo. A última partida do uruguaio havia sido contra o Coritiba, no dia 25 de maio.

Acionado pelo técnico Rogério Ceni na segunda etapa do confronto, por volta dos 20 minutos, Michel Araújo entrou em uma posição diferente da que costuma desempenhar: a lateral esquerda. O uruguaio substituiu Luciano Juba, que não tinha condições de permanecer em campo durante os 90 minutos.

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Uruguaio aceita atuar na lateral e valoriza oportunidade

Apesar de não atuar originalmente na função, o jogador revelou que não hesitou em aceitar o desafio quando foi questionado pelo comandante tricolor sobre a possibilidade de atuar na lateral. Segundo Michel, a posição não é novidade em sua carreira e a oportunidade representou uma forma de contribuir com a equipe em um momento no qual tem encontrado dificuldades para ganhar espaço.

Não tem sido fácil conseguir minutos. O professor perguntou se eu poderia fazer essa função hoje, que não é uma novidade para mim, já que também a exerci no São Paulo. Então, fico feliz por poder ajudar a equipe no lugar que for”, comentou.

Estou vivendo um momento particularmente complicado no aspecto individual. Tenho tido pouca minutagem, porque os jogadores da minha posição estão indo muito bem, e preciso reconhecer isso também Michel Araújo - jogador do Bahia

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Michel reconhece concorrência e promete seguir preparado

Reconhecendo o bom momento de Rodrigo Nestor e Erick, concorrentes diretos por uma vaga em sua posição de origem, o uruguaio afirmou que seguirá trabalhando para aproveitar as oportunidades que receber e ajudar o Bahia.

“O Nestor e o Erick estão muito bem. Estão deitando nos jogos, praticamente. Então, tenho que esperar o meu momento. Não é fácil, é difícil. Mas, nos minutos que tiver e na posição em que atuar, vou tentar sempre ajudar. Onde eu estiver, vou dar sempre o meu melhor”, garantiu Michel Araújo.

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Esporte Clube Bahia Michel Araújo Rogério Ceni

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