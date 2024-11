Tabu? Bahia não perde para o vasco em São Januário desde 2018

Duelo entre Vasco e Bahia em 2023 - Foto: Rafael Machaddo / EC Bahia

Na busca pela vaga direta à Libertadores, o Bahia entra em campo nesta segunda-feira, 28, pela 31ª rodada do Brasileirão, diante do Vasco. Para a partida, o Tricolor conta com um fator favorável: a sequência de invencibilidade em São Januário, onde será a partida.

Jogando no Rio de Janeiro, contra o alvinegro, o Esquadrão vem de três jogos sem perder, somando dois triunfos e um empate. Na edição passada, em 2023, aplicou 1x0 nos cariocas, com gol de Thaciano.

A última derrota sofrida ocorreu em 2018, há seis anos, quando viu o Gigante da Colina aplicar 2x1. Na ocasião, Yago Pikachu abriu o placar com um gol de pênalti, porém, ainda no primeiro tempo, Gilberto, camisa 9, deixou o placar em igualdade. Entretanto, foi no segundo tempo que a equipe carioca conseguiu os três pontos, quando Marrony balançou as redes aos 78 minutos.

Desta maneira, o Esquadrão busca seguir a sequência positiva, podendo repetir o feito do primeiro turno, quando venceu por 2x1. Na Arena Fonte Nova, Thaciano e Estupiñan garantiram o resultado, enquanto Paulo Henrique diminuiu a vantagem.

Para a partida, o treinador Rogério Ceni terá os retornos do volante Caio Alexandre e do lateral Santiago Arias, que cumpriram suspensão e já podem atuar. O Vasco, no entanto, não poderá contar com o volante Hugo Moura e o atacante Vegetti.