Vasco perde titulares importantes para jogo contra o Bahia

Confronto entre Bahia e Vasco no 1º turno - Foto: Letícia Martins/ Esporte Clube Bahia

Para o confronto diante do Bahia, o Vasco não poderá contar com dois atletas que compõem a equipe titular. Diante do Cuiabá, o alvinegro conquistou os três pontos, mas viu Hugo Moura, autor do gol da vitória, e Vegetti receberem o terceiro amarelo, cumprindo suspensão automática na 31ª rodada do Brasileirão.

Para o duelo, que ocorre na próxima segunda-feira, 28, em São Januário, às 21h, o Bahia poderá contar com o volante Caio Alexandre e o lateral Santiago Árias, que retornam após suspensão.

Com o resultado, o Vasco foi para 40 pontos somados, se mantendo na 10ª colocação do campeonato. O Bahia, no entanto, tem uma campanha melhor, com 46 pontos, sendo o 7º colocado na tabela.

Não podendo contar com dois titulares, o treinador Rafael Paiva avaliou a possibilidade de usar um jovem atleta no ataque. Em entrevista pós-jogo, o comandante se mostrou confiante na utilização do jogador de 18 anos.

"Sabemos que ele pode entrar tanto pela direita quanto pelo centro, jogou muito de "9" na seleção brasileira de base. Contamos muito com ele", disse Rafael Paiva.

Ainda no primeiro turno, quando Hugo Moura foi suspenso diante do Fortaleza e não pôde atuar contra o Internacional, o treinador optou pelo argentino Juan Sforza, que não foi utilizado diante do Cuiabá.