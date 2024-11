Real Madrid x Barcelona: saiba onde assistir o clássico neste sábado

Raphinha e Vini Jr. comemorando hat-trick na champions - Foto: Josep LAGO / AFP e Thomas COEX / AFP

Visto como um dos maiores clássicos de futebol do mundo, Real Madrid e Barcelona protagonizam mais um capítulo desta história na tarde deste sábado, 26, às 16h. A partida ocorrerá no Santiago Bernabéu, em Madrid, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

Na temporada, as equipes vivem campanhas bem semelhantes. Enquanto o Barça é o líder da La Liga, com 27 pontos e nove vitórias em 10 jogos, o Madrid é o 2º colocado, com 24 pontos, com sete vitórias e três empates.

Leia mais:

>>Vasco perde titulares importantes para jogo contra o Bahia

>>Vitória x Fluminense: saiba onde assistir e prováveis escalações

>>Velório de Maguila: fãs e familiares marcam presença em despedida

Para a partida, as equipes chegam com a confiança no alto, tendo em vista que golearam no meio da semana, pela 3ª rodada da Champions League. Os 'Blancos' aplicaram 5x2 no Borussia Dortmund, estando na 12ª colocação, com duas vitórias e uma derrota. O time da Catalunha, por sua vez, aplicou 4x1 no Bayern de Munique, estando na 10ª posição, com o mesmo aproveitamento do rival.

Grande fase dos brasileiros:

O confronto coloca dois brasileiros frente a frente: Vinícius Jr. e Raphinha, que vivem grande fase com os seus respectivos. Na terça-feira, 22, o camisa 7 marcou um hat-trick, garantindo a vitória. Na quarta-feira, 23, foi a vez do camisa 11 conseguir o feito, marcando três gols diante dos Bávaros.

Na temporada, é Raphinha que lidera as estatísticas, com nove gols e seis assistências em 13 jogos. Não muito diferente, o brasileiro, que está próximo de se consagrar "melhor do mundo", também tem bons números, com sete gols e cinco assistências.

Ficha técnica:

Local: Santiago Bernabéu, Madrid

Horário: 16h

Rodada: 11ª - La Liga

Onde assistir: Disney plus