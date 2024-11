Velório de Maguila: fãs e familiares marcam presença em despedida

José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila - Foto: Adilson Maguila Rodrigues/Instagram

O velório do lutador está ocorrendo na manhã desta sexta-feira, 25, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na capital paulista. O local estará aberto ao público até 12h. Depois da cerimônia o corpo de Maguila seguirá em cortejo para São Caetano do Sul, no ABC paulista.

Segundo o GE, a esposa do lutador, Irani Pinheiro, chegou bastante emocionada ao velório. Júnior Ahzura, filho de Maguila, também já acompanha o velório.

"Bom dia a todos. Quero agradecer presença de todos, do povo brasileiro, que hoje tá triste né, todos nós. Mas é uma honra estar falando de uma pessoa que fez parte do Brasil, não negou em nenhum momento a sua origem. Nos só temos que agradecer, primeiro a Deus, que está nos dando força até agora, e todos vocês, jornalistas, todos as pessoas que amam ele e acreditam e sempre acreditaram nele. Não tenho muitas palavras. Antes disso quero agradecer a presença do Dr. Renato, que cuidou dele com tanto carinho", agradeceu Irani em entrevista coletiva.