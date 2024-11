Vitória x Fluminense: saiba onde assistir e prováveis escalações

Duelo entre Vitória e Fluminense no 1º turno - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Na busca pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vitória entra em campo neste sábado, 26, pela 31ª rodada, diante do Fluminense. A partida será no estádio do Barradão, com previsão de início para às 16h30.

O Leão é o 16º colocado, sendo a primeira equipe fora da zona, com 32 pontos somados. Para o confronto, vem de uma vitória, diante do Bragantino, pelo placar de 1x0. O adversário, por sua vez, também vem de um momento, vencendo o Athletico-PR e se colocando na 11ª posição.

No primeiro turno, o confronto ocorreu no Maracanã, com o rubro-negro saindo com os três pontos. Na ocasião, após uma bela jogada de Zé Hugo, Janderson balançou as redes, conquistando a 2ª vitória da equipe na atual edição.

Para a partida, o Leão não poderá contar com o capitão Wagner Leonardo, zagueiro titular da equipe, que recebeu o terceiro amarelo diante do Massa Bruta e não poderá atuar. O Fluminense, não muito diferente, também tem desfalques para o duelo, como o volante Facundo Bernal, suspenso, e o zagueiro Thiago Silva, que se recupera de uma lesão no calcanhar.

Provável escalação:

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Neris, Edu (Bruno Uvini), Lucas Esteves; Luan, Machado, Matheuzinho; Carlos Eduardo, Gustavo Mosquito (Everaldo), Alerrandro

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Martinelli, Victor Hugo (Nonato), Ganso, Lima; Arias, Kauã Elias (Cano).

Ficha técnica:

Rodada: 31ª rodada

Local: Barradão

Horário: 16h30

Onde assistir: Premiere