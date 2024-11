Relembre: atleta do Bahia foi decisivo em último jogo do Flu no Barradão

Confronto entre Vitória e Fluminense em 2018 - Foto: MAURICIA DA MATTA | EC VITORIA

Vivendo um bom momento na temporada, o Vitória entra em campo neste sábado, 26, diante do Fluminense, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Leão busca repetir o feito do primeiro turno, quando venceu a equipe carioca, no Maracanã, por 1x0.

Entretanto, diante do seu torcedor, o último encontro com o Fluminense não foi positivo, sofrendo uma derrota de virada, por 2x1, em 2018. Na ocasião, o lateral do Bahia, Gilberto, marcou a favor dos cariocas, confirmando a derrota rubro-negra.

No duelo, Vitória até saiu na frente, com Neilton, aos 21 minutos do primeiro tempo. Entretanto, foi na segunda etapa que o Leão se complicou, sofrenco com gols de Pablo Dyego, aos 73 minutos, e Gilberto, aos 86. Na partida, o rubro-negro tambvém contou com o meia Yago Felipe, que hoje veste as cores do Bahia.

O resultado foi um dos responsáveis pelo rebaixamento do rubro-negro, que só retornou a elite nesta edição. O Vitória caiu na 19ª colocação, com uma soma total de 37 pontos. A primeira equipe da zona, naquela edição, foi o Vasco da Gama, com 43 pontos somados.

Hoje, vestindo a camisa do Bahia, Gilberto soma um gol e duas assistências, atuando em 28 jogos, sendo titular em 24 deles. Diante do Cruzeiro, na 30ª rodada, o lateral atuou nos 90 minutos.

Escalação do Vitória diante do Fluminense em 2018:

Caique; Jeferson, Kanu, Aderllan, Pedro Botelho; Uillian Correia, Yago Felipe, Neilton; Wallyson, Denilson e Rhayner.

Escalação do Fluminense diante do Vitória em 2018:

Júlio César; Gilberto, Renato Chaves, Frazan, Nathan Ribeiro; Marlon, Richard, Júnior Sornoza; Jádson, Marcos Júnior e Pedro.