Vídeo: segurança é visto cantando música de torcida do Bahia no Barradão

Torcida do Bahia no Barradão - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Pela 8ª rodada do Campeonato Baiano de 2025, o Bahia enfrentou o Barcelona de Ilhéus e venceu pelo placar de 1x0, com gol de Willian José. No entanto, além do resultado, outra atração, durante o jogo, viralizou nas redes sociais.

O duelo, que ocorreu no estádio do Vitória, no Barradão, contou com mais de quatro mil torcedores do Bahia. Entre eles, possivelmente, o segurança presente no local, que foi visto 'soltando o gogó' nas músicas do Esquadrão.

"Se vir, meu, vai se ferr@r na hora. A torcida do Bahia tem disposição. Menino aguenta, foi mexer com a Bamor, a maior de Salvador", cantou o segurança.

O vídeo gerou uma série de comentários de torcedores do Bahia, compartilhando do sentimento de emoção: "O cara fechou até os olhos pra cantar", escreveu um perfil. "Que lindo! Isso é EC Bahia", disse outro torcedor.