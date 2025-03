Alvo do Vitória, Marinho diz estar focado na decisão do Cearense

Marinho é alvo de cobiça do Vitória no Mercado da Bola - Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Com forte identificação com o Vitória, o atacante Marinho sempre está na pauta de interesses do clube para um possível retorno. Nos últimos dias, o nome do jogador ganhou força nos bastidores e a diretoria rubro-negra se apressa para contar com o jogador.

Contudo, a diretoria do Fortaleza faz jogo duro e não parece disposta a liberar o jogador com facilidade. Em má fase, o Leão do Pici vem de derrota para o Sousa, na Copa do Nordeste, e está em desvantagem na final do Campeonato Cearense, após ser derrotado para o arquirrival Fortaleza.



Questionado sobre o desejo do Leão da Barra em contar com seus serviços, Marinho afirma que não pensa nas propostas de outros clubes e diz estar com foco máximo no clássico deste sábado, 22, às 16h30, na Arena Castelão.

“Estou pensando o tempo inteiro só sobre o jogo de amanhã. O jogo de amanhã ele resume o tempo de tranquilidade. Todo mundo sabe que vencer clássico já é uma coisa grandiosa, e eu acho que quando você disputar um clássico valendo título, é algo que te motiva ainda mais. Te dá tranquilidade na sequência também”, disse Marinho.

“Então meu maior objetivo agora é concentrar minhas forças e minhas energias, principalmente mental. […] Sobre os interesses de outra equipe, é como eu falei, nada mais me importa nesse momento a não ser falar sobre o clássico”, complementou.

Marinho chegou ao Fortaleza em 2023 e, desde então, disputou 82 partidas, marcou 14 gols e distribuiu nove assistências.

Com a camisa do Vitória, o jogador atuou 43 vezes, balançou as redes 21 vezes e deu seis passes para gol em 2016, onde foi campeão baiano.