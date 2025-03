Vitória estuda repatriar atacante e avalia investida nesta janela

Marinho, atacante do Fortaleza - Foto: Foto: Mateus Lotif | Fortaleza

Com a janela de transferências ainda aberta para jogadores que disputam os campeonatos estaduais, o Vitória manifestou interesse na contratação do atacante Marinho, atualmente no Fortaleza. O jogador de 33 anos tem contrato com o clube cearense até o final de 2025.

De acordo com o Diário do Nordeste, o Rubro-Negro entrou em contato com os representantes do atleta e estuda duas possibilidades: pagar a multa rescisória para contratá-lo nesta janela ou acertar um pré-contrato em junho, quando faltarão seis meses para o fim do vínculo com o Leão do Picí.

Apesar do interesse do clube baiano, o Fortaleza descartou qualquer possibilidade de avanço na negociação. O clube afirmou ao Diário do Nordeste que não há chances de liberar o atacante neste momento. Vale mencionar que a janela de transferências para atletas que disputam o estadual estará aberta até o dia 11 de abril.

Marinho chegou ao Fortaleza em 2023 e, desde então, disputou 82 partidas, marcou 14 gols e distribuiu nove assistências. No Vitória, o jogador atuou 43 vezes, balançou as redes 21 vezes e deu seis passes para gol em 2016.