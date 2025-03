Ídolo do Vitória, Kanu quase mudou de lado: "Tinha proposta do Bahia"

Kanu durante passagem pelo Vitória - Foto: Maurícia da Matta / EC Vitória

Com acessos e título estadual conquistados, o ex-zagueiro Kanu teve passagem marcante defendendo as cores do Vitória em três temporadas. Porém, quase que história poderia ser bem diferente.

Durante entrevista o podcast do canal Zona Mista, o ex-defensor admitiu que recebeu proposta e por pouco acertava com o arquirrival Bahia.



Antes de retornar ao Brasil, Kanu defendeu o OH Leauvan, da Bélgica. Com o desejo de retornar ao Brasil e defender o Vitória, ele teve uma oferta na mesa feita pelo Tricolor de Aço. Porém, ele contou com o interesse do Vitória, que alinhou tudo com seu empresário e acertou seu retorno.

"Tinha mais de dois anos de contrato lá e pedi para retornar ao Vitória. Só que aí é o detalhe, eu quando eu retorno para o Brasil, eu retorno para o Bahia. Você acredita? O empresário na época disse que eu tinha uma proposta do Bahia. Só que quando eu cheguei no aeroporto, na Alemanha, postei uma foto. A torcida do Vitória: você está voltando para o Vitória? Aí o presidente na época do Vitória, ligou para o meu empresário e falou assim: você estão vindo para onde? Aí ele conversou e o Vitória fez uma proposta. Nesse meio tempo eu retornei", revelou o ex-defensor ao canal Zona Mista.

Com quase tudo ajustado com o Bahia, Kanu optou em voltar ao rubro-negro baiano por conta da simpatia e identificação com o clube. Antes, ele atuou na Toca do Leão na temporada 2015.

"Exame Médico no Bahia estava tudo certo. Peguei e retornei para o Vitória. Porque eu já tinha identidade, eu já tinha jogado um ano. Acho que o Bahia ia dar um ano de contrato, o Vitória deu dois. E eu ia ganhar muito mais no Bahia. Só que eu falei, cara, eu vou ficar no Vitória porque eu já tenho identidade. Já joguei aqui, já conheço, gosto muito do clube, tenho acesso, então eu vim para o Vitória. Vim bem também, fiz um ano muito bom. Fiquei 2016, 2017 e 2018. Fiz 16 gols", finalizou.

Após 20 anos de carreira, Kanu anunciou sua aposentadoria do futebol em novembro de 2024. Sua última temporada no futebol foi atuando pelo Jacuipense, no Baianão, Copa do Brasil e Série D. Com o Leão do Sisal, participou de oito jogos, sem somar gols ou assistências.

No Vitória, atuou com o manto rubro-negro em 121 jogos, colaborando com 16 gols. Ele conquistou o acesso à Série A em 2025 e o título estadual de 2017.

Protagonismo no Ba-Vi da paz

Vestindo as cores do Vitória, o defensor foi um dos grandes nomes do Ba-Vi da paz, realizado em fevereiro de 2018. Na ocasião, o Leão vencia, no Barradão, por 1x0, mas viu Vinicius marcar de pênalti e empatar o placar.

Após provocação do atacante tricolor, os jogadores do Vitória iniciaram uma confusão generalizada. No momento, Kanu chegou ao conflito dirigindo dois socos no adversário, sendo expulso nos minutos seguintes.