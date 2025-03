Osvaldo relembra 'lema de fé' do Vitória antes de "guerra" no Barradão

Osvaldo, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Dias antes do jogo de volta da final do Campeonato Baiano, o atacante Osvaldo, do Vitória, deixou no Instagram uma mensagem de otimismo nesta quinta-feira, 20, em relação a uma possível reviravolta na decisão da competição.

"Domingo é guerra" escreveu em seu perfil, ao lado da mensagem "2% de chance, 100% de fé", se referindo à frase que virou até bandeirão estendido pela torcida rubro-negra.

O 'lema' do Leão da Barra remete ao período quando matemáticos apontavam apenas 2% de probabilidade do clube baiano conquistar o acesso à Série B em 2022, quando o Vitória disputava a terceira divisão. Durante a competição, o clube baiano conseguiu uma sequência positiva e conquistou a vaga na segunda divisão de 2023.

Publicação realizada por Osvaldo em seu perfil no Instagram | Foto: Reprodução

A final do Campeonato Baiano também foi pauta na entrevista coletiva do técnico Thiago Carpini após o triunfo sobre o Sport, pela Copa do Nordeste. Para o comandante, o Tricolor errou em não matar o jogo na Arena Fonte Nova.

"A gente quer muito esse jogo de domingo, queremos o Bahia aqui, estamos esperando eles aqui. Vai ser um jogo que está em aberto, eu acredito nisso. O primeiro jogo da decisão do ano passado o time perdia por 2 a 0 e reverteu. O futebol mostra que é possível o tempo todo, a gente já passou por isso. [..] Talvez o que o erro do Bahia foi não ter matado o terceiro gol quando perderam o pênalti. Porque agora aqui o jogo aqui vai ser bom", disse o treinador.

Após perder por 2 a 0 na partida de ida, o Rubro-Negro precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para a disputa de pênaltis.