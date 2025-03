No embalo do Nordestão, Vitória inicia preparação para final do Baiano

Osvaldo, atacante do Vitória - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Líder do Grupo A da Copa do Nordeste e classificado para o mata-mata com uma rodada de antecedência, o Vitória volta a focar na final do Campeonato Baiano. O Rubro-Negro iniciou, na tarde desta quinta-feira, 20, a preparação para receber o Bahia, pelo jogo de volta da decisão.

Os jogadores que foram titulares no triunfo por 1 a 0 sobre o Sport participaram apenas de uma recuperação física na academia. O restante do elenco, no entanto, iniciou a atividade com treinos técnicos comandado pelo preparador Estephano Djian e o técnico Thiago Carpini.

O grupo fez treino de finalizações na primeira parte, enquanto trabalhou em um coletivo em campo reduzido na segunda. O Rubro-Negro se reapresenta no CT Manoel Pontes Tanajura nesta sexta-feira, 21, para seguir preparação para o clássico Ba-Vi.

O jogo está marcado para o próximo domingo, 23, às 16h, no Barradão. Para conquistar o título, o clube baiano precisa vencer por, pelo menos, dois gols de diferença para levar a decisão para a disputa de pênaltis.