Vitória acerta venda de jovem atacante ao Sporting

Alisson Santos, de 22 anos, estava emprestado ao União Leiria, de Portugal. - Foto: Reprodução / Twitter

O Esporte Clube Vitória concretizou a venda do atacante Alisson Santos para o Sporting, de Portugal. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano, nesta sexta-feira, 21. O jogador de 22 anos está emprestado ao União Leiria, onde vem chamando atenção com boas atuações e um desempenho de seis gols em 18 partidas na temporada.

Com a transferência, Alisson assinará contrato com o Sporting até junho de 2030 e terá a oportunidade de atuar ao lado do atacante Biel, ex-Bahia, que se juntou ao clube português no início do ano em uma negociação de R$ 48 milhões.