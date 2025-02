Ânimo extra? Vitória registra maior público do ano em retorno à Arena

Torcida do Vitória na Arena Fonte Nova - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

A torcida do Vitória retornou, em grande estilo, à Arena Fonte Nova após seis anos na goleada por 4 a 1 do Rubro-Negro diante do Colo-Colo, pela quarta rodada do Campeonato Baiano. O duelo marcou o maior público e renda registrado pelo clube na temporada até o momento.

Com 24.717 torcedores pagantes, o montante superara os números somados dos dois jogos anteriores do Leão da Barra como mandante nesta temporada. Anteriormente, o Vitória havia registrado 9.062 torcedores no duelo diante do Barcelona de Ilhéus, além dos 12.133 que acompanharam a partida contra a Jacuipense, pela terceira rodada da competição.

O retorno marcante foi exaltado pelo atacante Wellington Rato, autor de um dos gols da goleada e eleito melhor em campo no confronto. O jogador revelou ter se arrepiado com a vibração da torcida na Arena.

"É muito importante ter esse contato com a torcida. Me arrepei quando entrei aqui e vi eles vibrando. Espero realmente a gente poder fazer nosso caldeirão nos jogos em casa, para a gente ter um ano muito vitorioso", comentou Wellington Rato.