Rato exalta retorno da torcida do Vitória à Fonte Nova: "Me arrepiei"

Wellington Rato, atacante do Vitória - Foto: Reprodução | TVE

Uma das contratações do Vitória que mais reune expectativas, o atacante Wellington Rato marcou seu primeiro gol pelo Rubro-Negro neste sábado, 25, na goleada por 4 a 1 diante do Colo-Colo. Além do placar elástico, o confronto marcou a volta da torcida do Leão da Barra à Arena Fonte Nova após seis anos.

Leia mais:

>> Janderson brilha, Rato marca e Vitória bate o Colo-Colo na Fonte Nova

>> Vitória oficializa contratação do volante Gabriel Baralhas

>> Atlético de Alagoinhas e Jequié empatam sem gols pelo Baianão

O retorno marcante foi destaque na entrevista concedida pelo camisa 10 rubro-negro na saída do campo à TVE. O atacante revelou ter se arrepiado ao ver torcedores do clube baiano apoiando a equipe baiana.

"É muito importante ter esse contato com a torcida. Me arrepei quando entrei aqui e vi eles vibrando. Espero realmente a gente poder fazer nosso caldeirão nos jogos em casa, para a gente ter um ano muito vitorioso", comentou Wellington Rato.

"Muito feliz com a crescente que eu venho tendo dentro do clube, fui muito bem acolhido aqui e por isso que eu venho evoluindo a cada dia, não só dentro, mas fora de campo também. Muito feliz pelo meu primeiro gol com essa camisa, o ano é muito longo e espero ajudar com muitos gols e assistências", concluiu o jogador.

Com a partida, que reuniu 24.717 torcedores pagantes na Arena Fonte Nova, o Vitória reassumiu a liderança do Campeonato Baiano com oito pontos em quatro partidas.